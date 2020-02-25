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AMD Phenom II X6 1055T на частоте 5.9 ГГц обновил рекорды wPrime

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Австралийский энтузиаст Unity of Saints взялся за разгон процессора AMD Phenom II X6 1055T, подняв его частоту до 5880 МГц с сохранением активности шести ядер при помощи жидкого азота.

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Источник изображения: HWBot, Unity of Saints

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Этого оказалось достаточно, чтобы получить 2 минуты 10,625 секунды в тесте wPrime 1024M, и занять первое место в модельном зачёте.

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Источник изображения: HWBot, Unity of Saints

В тесте wPrime 32M удалось добиться работы процессора на частоте 5949 МГц, результат составил 4,125 секунды. Он тоже оказался лучшим в модельном зачёте. В качестве основы для тестового стенда выступала материнская плата Gigabyte GA-MA790X-UD4P.

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Теги

amd экстремальный разгон wprime phenom ii x6
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