AMD Phenom II X6 1055T на частоте 5.9 ГГц обновил рекорды wPrime
Австралийский энтузиаст Unity of Saints взялся за разгон процессора AMD Phenom II X6 1055T, подняв его частоту до 5880 МГц с сохранением активности шести ядер при помощи жидкого азота.
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рекламаЭтого оказалось достаточно, чтобы получить 2 минуты 10,625 секунды в тесте wPrime 1024M, и занять первое место в модельном зачёте.
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В тесте wPrime 32M удалось добиться работы процессора на частоте 5949 МГц, результат составил 4,125 секунды. Он тоже оказался лучшим в модельном зачёте. В качестве основы для тестового стенда выступала материнская плата Gigabyte GA-MA790X-UD4P.
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