Давно ходят слухи о намерениях Apple перевести ноутбуки семейства MacBook на использование процессоров собственной разработки. Как сообщает ресурс 9to5Mac со ссылкой на прогноз одного известного отраслевого аналитика, это случится в ближайшие полтора года. Самое раннее, подобные ноутбуки появятся в первой половине следующего года.

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Источник изображения: 9to5Mac

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Разработчикам программного обеспечения придётся адаптировать свои приложения под ARM-совместимую архитектуру новых процессоров, а потому соответствующие намерения Apple смогут получить подтверждение в текущем году. Процессоры для этих ноутбуков должны выпускаться по 5-нм технологии компанией TSMC.