NVIDIA показала процесс распаковки GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition
Выпустив коллекционную версию GeForce RTX 2080 Ti в стиле игры Cyberpunk 2077, компания NVIDIA решила раздать весь небольшой тираж через конкурс, к участию в котором граждане РФ не допускаются, как и резиденты многих других стран. Первая партия видеокарт из 77 экземпляров будет разыгрываться до 28 февраля.
реклама
рекламаОдновременно NVIDIA опубликовала короткий видеоролик, демонстрирующий процесс распаковки одного из призовых графических адаптеров. Ознакомиться с ним можно хотя бы из стремления понять возможности NVIDIA по индивидуализации дизайна своих видеокарт. Каждый экземпляр уникальной видеокарты NVIDIA оценивает в $1100, хотя в продажу они не поступят. Оставшееся после раздачи 77 экземпляров количество видеокарт будет направлено разработчикам, киберспортсменам, членам различных сообществ.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила