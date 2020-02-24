Производство печатных плат в Китае пострадало не так сильно
Ресурс DigiTimes утверждает, что производители печатных плат в провинции Хубэй не спешат афишировать отсрочку возобновления нормальной работы до 10 марта, поскольку считают, что эти изменения не особо повлияют на поставки продукции клиентам.
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рекламаКомпания Dynamic Electronics не пострадала от нехватки рабочей силы, поскольку 70% персонала на новогодние каникулы осталось в пределах провинции Хубэй, и им теперь не нужно проходить усиленный карантин, как прибывающим из других регионов китайцам. Поставки сырья и продукции также не пострадали, поскольку компании удалось заключить контракт с теми транспортными компаниями, которые имеют разрешение на перевозки за пределы провинции.
Зависимость прочих производителей печатных плат от локальных предприятий не так высока, и они могут компенсировать снижение поставок за счёт других источников. Большинство производителей печатных плат смогло создать увеличенный запас сырья и материалов в новогодние каникулы, поэтому перебои с поставками им не страшны, даже если карантин затянется. А вот тайваньские компании пытаются перераспределить заказы на выпуск печатных плат за пределами Китая.
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