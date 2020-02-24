Напомнить о существовании оверклокеров в Сербии взялся местный энтузиаст D0minat0r, который занял шестое место в модельном зачёте SuperPI 32M при помощи процессора Core i9-9900KS. Тест был пройден за 4 минуты 21,971 секунды – в глобальном зачёте это всего лишь 66-ое место.

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Источник изображения: HWBot, D0minat0r

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Процессор охлаждался жидким азотом, и автор поясняет, что из восьми ядер могли функционировать только два. Частоту двух ядер удалось максимально приблизить к 7.0 ГГц. По всей видимости, процессор не выдержал предыдущих испытаний, и пока сложно сказать, на что он будет способен в дальнейшем.