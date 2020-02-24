В середине марта в Сан-Франциско пройдёт конференция для разработчиков игр GDC 2020, издание Android Central отмечает, что пока из общего числа участников мероприятия воздержаться от посещения конференции решило не более двух процентов, хотя в их число попали Sony и Facebook.

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Источник изображения: Android Central

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Начинающая работу второго июня выставка Computex 2020 хоть и расположена ближе к эпицентру вспышки коронавируса, рассчитывает выдержать объявленные сроки проведения. Даже если опасность распространения этого заболевания не удастся существенно снизить к началу лета, организаторы обещают предпринять меры предосторожности. Участникам будут выданы медицинские маски соответствующего типа, введён запрет на рукопожатия, а в павильонах будут расставлены средства дезинфекции рук. Будет предусмотрено дежурство медицинского персонала, если того потребует ситуация. На этой неделе в Барселоне должен был начать свою работу MWC 2020, но организаторы отказались от своих планов из-за сложной эпидемиологической обстановки.