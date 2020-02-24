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Предварительные данные о быстродействии дискретной графики Intel Arctic Sound

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Принято считать, что следующим на очереди после DG1 будет дискретный графический продукт Intel с условным обозначением Arctic Sound, которому приписывается использование многокристальной компоновки. Выйдет он до конца 2021 года, хотя в целом по части сроков существует заметная неопределённость.

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Источник изображения: Twitter, witeken

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Один из отраслевых экспертов со страниц Twitter теперь сообщает, что слухи приписывают Arctic Sound быстродействие на уровне 40 терафлопс. Пока не совсем ясно, о вычислениях какой точности идёт речь, но тензорные ядра GeForce RTX 2060, например, в вычислениях с половинной точностью (FP16) обеспечивают производительность 41,9 терафлопс. С другой стороны, Radeon RX 5500 XT обеспечивает производительность 5,2 терафлопс, а Radeon RX 5700 XT – 19,51 терафлопс, поэтому Arctic Sound на фоне решений AMD выглядит достаточно быстрым.

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