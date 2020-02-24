Рынок ПК восстановится к третьему кварталу
Эксперты Canalys опубликовали свой прогноз по темпам восстановления мирового рынка ПК после вспышки коронавируса. Рассматривалось два сценария: оптимистичный и пессимистичный, первый – с вероятностью 80%, второй – с вероятностью 20%. Согласно первому варианту, объёмы производства ПК и комплектующих вернутся к нормальному уровню уже к апрелю. Согласно второму – только к июню.
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рекламаВ первом случае по итогам года объёмы поставок ПК сократятся на 3,4%, во втором – на 8,5%. В следующем году рынок вернётся к росту, а вот на внутреннем рынке Китая восстановление затянется до четвёртого квартала. Правда, авторы прогноза считают, что с 2021 по 2024 годы средний темп роста китайского рынка достигнет 6,3%, поэтому все нынешние потери он быстро отыграет в будущем.
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