Эксперты Canalys опубликовали свой прогноз по темпам восстановления мирового рынка ПК после вспышки коронавируса. Рассматривалось два сценария: оптимистичный и пессимистичный, первый – с вероятностью 80%, второй – с вероятностью 20%. Согласно первому варианту, объёмы производства ПК и комплектующих вернутся к нормальному уровню уже к апрелю. Согласно второму – только к июню.

реклама

Источник изображения: Canalys

реклама

В первом случае по итогам года объёмы поставок ПК сократятся на 3,4%, во втором – на 8,5%. В следующем году рынок вернётся к росту, а вот на внутреннем рынке Китая восстановление затянется до четвёртого квартала. Правда, авторы прогноза считают, что с 2021 по 2024 годы средний темп роста китайского рынка достигнет 6,3%, поэтому все нынешние потери он быстро отыграет в будущем.