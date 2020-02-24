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В структуре капитала ASMedia происходят изменения

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Тайваньская компания ASMedia известна не только своими дискретными контроллерами – она принимала непосредственное участие в разработке чипсетов AMD 400-й серии, и это позволило её улучшить своё финансовое положение. Теперь ресурс DigiTimes сообщает, что в структуре акционерного капитала ASMedia происходят важные изменения.

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Источник изображения: DigiTimes

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ASMedia Technology решила «породниться» с WT Microelectronics – крупным тайваньским дистрибьютором. Обе компании планируют выпустить дополнительное количество акций, которыми обменяются в пропорции «1:19». После этого ASMedia будет контролировать 22,39% акций WTM, а последняя получит 13,04% акций ASMedia. Предполагается, что сделка поможет компаниям укрепить позиции на китайском и близлежащих рынках.

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Главное, чтобы это не во вред пошло. У ASMedia неплохие контроллеры, но ряд вопросов с поддержкой всё таки есть.
В структуре капитала ASMedia происходят изменения
testnnov1
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