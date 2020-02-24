В служебном разделе сайта AMD уже появился комплект рекламных материалов для продвижения ноутбуков на основе 7-нм процессоров Ryzen 4000 семейства Renoir, которые могут предназначаться как любителям игр, так и пользователям с более широким кругом интересов.

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Источник изображения: AMD

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Геймерам AMD обещает, что игровые ноутбуки на основе её процессоров не окажутся слишком тяжёлыми.

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Источник изображения: AMD

Процессоры Athlon тоже не оставлены без внимания – по версии AMD, ноутбуки на их основе отлично подойдут для просмотра сериалов, и высокий расход заряда батареи не оставит зрителей в неведении по поводу развязки в детективных сюжетах.

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Источник изображения: AMD

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Высокая отзывчивость и способность эффективно работать в многозадачной среде – это ещё одна группа признаков, на которые AMD опирается в продвижении ноутбуков на базе собственных процессоров нового поколения.

Источник изображения: AMD

Даже любители видеомонтажа не должны обходить стороной ноутбуки на основе процессоров AMD семейства Renoir.

Источник изображения: AMD

Аналогичным образом AMD пытается привлечь и любителей компьютерной графики. Красной нитью через все баннеры проходит лозунг «Don’t get MAD, get AMD». По сути, компания призывает аудиторию не сходить с ума, а приобретать её продукцию для решения накопившихся проблем.