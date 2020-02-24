Для покупателей ноутбуков на базе процессоров AMD эта компания придумала серию доводов
В служебном разделе сайта AMD уже появился комплект рекламных материалов для продвижения ноутбуков на основе 7-нм процессоров Ryzen 4000 семейства Renoir, которые могут предназначаться как любителям игр, так и пользователям с более широким кругом интересов.
реклама
рекламаГеймерам AMD обещает, что игровые ноутбуки на основе её процессоров не окажутся слишком тяжёлыми.
реклама
Процессоры Athlon тоже не оставлены без внимания – по версии AMD, ноутбуки на их основе отлично подойдут для просмотра сериалов, и высокий расход заряда батареи не оставит зрителей в неведении по поводу развязки в детективных сюжетах.
реклама
реклама
Высокая отзывчивость и способность эффективно работать в многозадачной среде – это ещё одна группа признаков, на которые AMD опирается в продвижении ноутбуков на базе собственных процессоров нового поколения.
Даже любители видеомонтажа не должны обходить стороной ноутбуки на основе процессоров AMD семейства Renoir.
Аналогичным образом AMD пытается привлечь и любителей компьютерной графики. Красной нитью через все баннеры проходит лозунг «Don’t get MAD, get AMD». По сути, компания призывает аудиторию не сходить с ума, а приобретать её продукцию для решения накопившихся проблем.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила