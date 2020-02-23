Выявление больного коронавирусом сотрудника вынудило Samsung частично остановить предприятие в Южной Корее
Как сообщает агентство Reuters, коронавирус начал блокировать производство смартфонов за пределами Китая, поскольку Samsung Electronics на предприятии в корейском Гуми была вынуждена закрыть целый этаж, на котором присутствовал сотрудник с подтверждённым случаем заражения коронавирусом. Контактировавшие с ним коллеги будут отправлены на карантин и обследование, само производственное помещение будет подвергнуто тщательной дезинфекции, и вновь откроется для работников утром 25 февраля.
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рекламаУказанное предприятие Samsung в Гуми производит небольшое количество смартфонов дорогих моделей для внутреннего рынка Южной Кореи, и на глобальные поставки никак не влияет. Основная часть производства смартфонов Samsung сосредоточена во Вьетнаме и Индии. На территории Южной Кореи пока подтверждено 433 случая заражения коронавирусом. Прочие предприятия Samsung в этой стране от него не пострадали.
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