Коробочный вариант AMD Ryzen 5 3500 замечен на японских прилавках
Мы уже отмечали, что AMD решила начать продажи коробочной версии процессора Ryzen 5 3500 на японском рынке, и на этой неделе репортёры AKIBA PC Hotline запечатлели товарные экземпляры в местных магазинах.
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рекламаНа российском рынке процессор Ryzen 5 3500 предлагается давно, но не в коробочной комплектации, которая не только увеличивает срок гарантии, но и предусматривает наличие штатной системы охлаждения в комплекте.
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Непосредственно процессор Ryzen 5 3500 предлагает шесть ядер с шестью потоками, частоты от 3.6 ГГц до 4.1 ГГц и поддержку PCI Express 4.0. Он выпускается по 7-нм технологии на предприятии TSMC на Тайване, но кристалл с логикой ввода-вывода по 12-нм технологии обрабатывается на предприятии GlobalFoundries в США.
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Конкретный экземпляр был собран и протестирован на предприятии в Малайзии в середине октября прошлого года. В коробке можно найти охладитель Wraith Stealth, в нашей стране на коробочные версии процессоров AMD действует трёхлетняя гарантия.
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