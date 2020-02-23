Мы уже отмечали, что AMD решила начать продажи коробочной версии процессора Ryzen 5 3500 на японском рынке, и на этой неделе репортёры AKIBA PC Hotline запечатлели товарные экземпляры в местных магазинах.

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Источник изображения: AKIBA PC Hotline

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На российском рынке процессор Ryzen 5 3500 предлагается давно, но не в коробочной комплектации, которая не только увеличивает срок гарантии, но и предусматривает наличие штатной системы охлаждения в комплекте.

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Источник изображения: AKIBA PC Hotline

Непосредственно процессор Ryzen 5 3500 предлагает шесть ядер с шестью потоками, частоты от 3.6 ГГц до 4.1 ГГц и поддержку PCI Express 4.0. Он выпускается по 7-нм технологии на предприятии TSMC на Тайване, но кристалл с логикой ввода-вывода по 12-нм технологии обрабатывается на предприятии GlobalFoundries в США.

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Источник изображения: AKIBA PC Hotline

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Конкретный экземпляр был собран и протестирован на предприятии в Малайзии в середине октября прошлого года. В коробке можно найти охладитель Wraith Stealth, в нашей стране на коробочные версии процессоров AMD действует трёхлетняя гарантия.