Процессор Ryzen 5 3500 поступит на японский рынок по официальным каналам
Шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 3500 начал поступать в российские магазины ещё три месяца назад, хотя и исключительно в OEM-комплектации. Теперь японский сайт ASCII24 со ссылкой на официальные материалы AMD заявляет, что компания приняла решение вывести данный процессор на рынок этой страны уже в коробочном исполнении.
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рекламаВ данном варианте комплектации процессор будет оснащаться системой охлаждения Wraith Stealth.
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Первоисточник отмечает, что изначально Ryzen 5 3500 предназначался преимущественно для рынков Китая и Индии, но теперь поступает и в страны с более развитой экономикой. Это может говорить о намерениях AMD усилить натиск в борьбе с Intel в среднем ценовом диапазоне. Само это понятие, конечно, имеет относительный характер – что для русского «средний», то для японца «бюджетный».
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