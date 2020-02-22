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Intel ожидает появления полного автопилота не ранее 2025 года

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В современном медийном пространстве есть два руководителя компаний, которые оптимистично оценивают сроки появления на дорогах общего пользования полностью автоматизированных транспортных средств. Во-первых, Илон Маск (Elon Musk) уже сейчас заявляет о превосходстве автопилота над человеком, и обещает к концу текущего года вывести автоматические такси на избранные маршруты одного из государств. Во-вторых, заинтересованный в стимулировании продаж своих компонентов основатель NVIDIA не устаёт повторять, что рано или поздно все транспортные средства будут управляться автоматически. Глава Intel Роберт Суон (Robert Swan), если опираться на его интервью каналу Bloomberg, к числу оптимистов не относится.

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Источник изображения: YouTube, Bloomberg

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Генеральный директор Intel хоть и признаёт, что $15 млрд на покупку Mobileye были потрачены не зря, не спешит объявить о близости появления полностью автоматических машин на дорогах. По его словам, это случится не ранее 2025 года, либо даже к 2030 году. На первых этапах Tesla использовала компоненты Mobileye, но потом со скандалом отказалась от них после инцидента со смертельным исходом, переключившись на платформу NVIDIA. В третьем поколении, однако, автопилот Tesla предпочитает опираться на процессоры собственной разработки. Они уже способны обеспечить автономность управления высшего уровня, нужно только довести до кондиции сопутствующее программное обеспечение.

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intel mobileye роботорехника
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