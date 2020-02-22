Статистика MindFactory не является представительной для всего процессорного рынка Западной Европы, но даже опубликованные ресурсом The Register данные исследования Context показывают, что в четвёртом квартале прошлого года AMD смогла существенно укрепить свои позиции на рынке Европы.

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Источник изображения: Twitter, AMD

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Источник оперирует данными, полученными от европейских дистрибьюторов. В Западной Европе в четвёртом квартале было отгружено 932 743 процессоров AMD, что соответствует 14,7% рынка. Год назад данный показатель не превышал 7,7%, оспаривать прогресс AMD не приходится. В странах Центральной и Восточной Европы доля AMD увеличилась с 11,5% до 17%, в натуральных показателях продажи выросли на 45,7%. В Западной Европе объёмы продаж процессоров AMD за год удвоились.

Если рассматривать отдельно сегмент коммерческих ПК в Западной Европе, то объёмы продаж процессоров AMD здесь выросли на 200,6% относительно четвёртого квартала 2018 года, в потребительском секторе – на 68,2%. По сути, Intel всё равно контролирует от 77,5% до 89,3% местного рынка процессоров, хотя AMD и наступает всё более активно.