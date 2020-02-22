Доля AMD на рынке процессоров Западной Европы увеличилась вдвое
Статистика MindFactory не является представительной для всего процессорного рынка Западной Европы, но даже опубликованные ресурсом The Register данные исследования Context показывают, что в четвёртом квартале прошлого года AMD смогла существенно укрепить свои позиции на рынке Европы.
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рекламаИсточник оперирует данными, полученными от европейских дистрибьюторов. В Западной Европе в четвёртом квартале было отгружено 932 743 процессоров AMD, что соответствует 14,7% рынка. Год назад данный показатель не превышал 7,7%, оспаривать прогресс AMD не приходится. В странах Центральной и Восточной Европы доля AMD увеличилась с 11,5% до 17%, в натуральных показателях продажи выросли на 45,7%. В Западной Европе объёмы продаж процессоров AMD за год удвоились.
Если рассматривать отдельно сегмент коммерческих ПК в Западной Европе, то объёмы продаж процессоров AMD здесь выросли на 200,6% относительно четвёртого квартала 2018 года, в потребительском секторе – на 68,2%. По сути, Intel всё равно контролирует от 77,5% до 89,3% местного рынка процессоров, хотя AMD и наступает всё более активно.
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