Южнокорейская компания Samsung Electronics на этой неделе сообщила, что строившееся с февраля прошлого года предприятие V1 начнёт массовый выпуск 7-нм мобильных процессоров с применением EUV-литографии в текущем квартале. В дальнейшем будет освоен выпуск 6-нм процессоров, а в перспективе предприятие сможет поставлять и 3-нм продукцию.

реклама

Источник изображения: Samsung

реклама

Это передовое по меркам Samsung производство, которое ориентируется на сторонних заказчиков. К концу 2020 года объёмы выпуска 7-нм продукции с использованием EUV-литографии должны утроиться. Для этого в развитие предприятия будет вложено не менее $6 млрд. Всего на нужды сторонних заказчиков у Samsung трудятся шесть предприятий, одно из них располагается в США, а остальные – в Южной Корее.