Длившееся более двадцати минут интервью генерального директора Intel Bloomberg начиналось с того, как Роберт Суон (Robert Swan) рассказывал о своём детстве. Он вырос в семье предпринимателя и педагога, в которой было девять детей. Семью сложно было назвать зажиточной – как вспоминает Роберт, первый перелёт на самолёте он совершил в возрасте 25 лет, а до этого передвигался исключительно наземным транспортом.

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Источник изображения: YouTube, Bloomberg

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Интервью не могло обойти стороной избитую тему дефицита производственных мощностей Intel. Роберт Суон признал, что чувствует свою личную ответственность за создавшуюся ситуацию, но считает, что компании Intel со временем удастся восстановить доверие клиентов, доказав способность исправлять ошибки своими практическими действиями. В текущем году объёмы выпуска продукции будут увеличены на 25%. Расширение мощностей будет вестись с опережением потребностей рынка. Суон пояснил, что компания будет возводить производственные корпуса с некоторым запасом, чтобы наполнять их оборудованием только в случае реальной необходимости.