Неделю назад на квартальном отчётном мероприятии руководство NVIDIA признало, что TSMC становится сложнее удовлетворять заказы NVIDIA, но данный эффект компания постарается нивелировать за счёт более гибкого планирования производства и поставок продукции. Вышедший сегодня годовой отчёт по форме 10-K позволил обнаружить, что структура товарных запасов NVIDIA претерпела изменения по сравнению с предыдущим фискальным годом.

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Источник изображения: NVIDIA

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В совокупности, балансовая стоимость товарных запасов сократилась с $1,575 млрд до $979 млн, заметная часть убыли пришлась на продукцию с наименьшей степенью готовности и готовую продукцию, соответственно. В принципе, последнюю часть можно отнести к последствиям криптовалютного бума, которые в конце 2018 календарного года ещё ощущались в виде существенных запасов графических процессоров поколения Pascal.

Тот же факт, что в 2019 году на балансе у NVIDIA оказалось существенно меньше «необработанных материалов», можно объяснить двумя факторами. Либо TSMC действительно предоставляет NVIDIA ограниченные квоты на выполнение заказов, и продукция просто не залёживается на складах. Либо NVIDIA уже начала готовиться к анонсу графических процессоров следующего поколения, но только в том смысле, что не накапливает запасы продуктов предыдущего поколения. Первая причина более вероятна, ибо её руководство NVIDIA упоминало на прошлой неделе.