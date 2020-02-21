Структура товарных запасов NVIDIA указывает на высокую загрузку TSMC
Неделю назад на квартальном отчётном мероприятии руководство NVIDIA признало, что TSMC становится сложнее удовлетворять заказы NVIDIA, но данный эффект компания постарается нивелировать за счёт более гибкого планирования производства и поставок продукции. Вышедший сегодня годовой отчёт по форме 10-K позволил обнаружить, что структура товарных запасов NVIDIA претерпела изменения по сравнению с предыдущим фискальным годом.
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рекламаВ совокупности, балансовая стоимость товарных запасов сократилась с $1,575 млрд до $979 млн, заметная часть убыли пришлась на продукцию с наименьшей степенью готовности и готовую продукцию, соответственно. В принципе, последнюю часть можно отнести к последствиям криптовалютного бума, которые в конце 2018 календарного года ещё ощущались в виде существенных запасов графических процессоров поколения Pascal.
Тот же факт, что в 2019 году на балансе у NVIDIA оказалось существенно меньше «необработанных материалов», можно объяснить двумя факторами. Либо TSMC действительно предоставляет NVIDIA ограниченные квоты на выполнение заказов, и продукция просто не залёживается на складах. Либо NVIDIA уже начала готовиться к анонсу графических процессоров следующего поколения, но только в том смысле, что не накапливает запасы продуктов предыдущего поколения. Первая причина более вероятна, ибо её руководство NVIDIA упоминало на прошлой неделе.
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