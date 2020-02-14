NVIDIA признаёт, что у TSMC есть проблемы с обслуживанием заказов
Когда на квартальной отчётной конференции генеральный директора NVIDIA попросили прокомментировать ситуацию с заказами на производство продукции на мощностях TSMC, он заявил, что пока всё хорошо, но в ближайшем будущем говорить об изобилии не придётся. В целом по отрасли, как он отметил, наблюдаются некоторые трудности с удовлетворением заказчиков компанией TSMC.
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рекламаСама NVIDIA получает от TSMC продукты, выпускаемые по различным технологическим нормам на различных предприятиях. Компании приходится тесно взаимодействовать в вопросах планирования поставок не только с TSMC, но и с конечными клиентами. Никаких упоминаний о будущей миграции на 7-нм техпроцесс в данном контексте сделано не было.
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