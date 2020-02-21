Компания NVIDIA в своём годовом отчёте по форме 10-K выделяет расходы на рекламу из общей суммы административных и маркетинговых расходов. Последние, кстати, росли в минувшем году преимущественно за счёт увеличения штата специалистов компании, как и расходы на разработки и исследования. Говоря сугубо о рекламном бюджете, можно отметить, что он сокращается уже третий год подряд.

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Источник изображения: NVIDIA

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Если в 2017 году NVIDIA выделяла на рекламу $25 млн, то годом позже сумма сократилась до $21 млн, а в прошлом году она вообще не превысила $15 млн.

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Источник изображения: NVIDIA

Зоркий читатель, возможно, обратит внимание на странную нумерацию отчётных периодов в документации NVIDIA, но это объясняется упоминанием фискальных периодов, а не календарных. Сейчас компания вступила в 2021 фискальный год, поэтому 2020 год в этом исчислении для неё уже завершился.