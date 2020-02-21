Расходы NVIDIA на разработки выросли за год на 19%
Длившееся почти неделю мучительное ожидание выхода годового отчёта NVIDIA по форме 10-K сегодня было вознаграждено, и знакомство с этим документом позволило нам выяснить, что расходы компании на исследования и разработки в минувшем фискальном году выросли на 19% по сравнению с предшествующим годом.
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рекламаНе менее важно, что соотношение этих расходов и чистой выручки выросло с 20,3% до 25,9%. Административные и маркетинговые расходы выросли на 10%, их доля в чистой выручке возросла с 8,5% до 10%. Общий объём операционных расходов за год вырос на 16%, что в денежном выражении соответствует $555 млн.
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