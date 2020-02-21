На ISSCC 2020, если верить японскому сайту PC Watch Impress, компания AMD завела любимую песню про выгоду от использования чиплетов вместо монолитных кристаллов. В случае с процессорами EPYC, по её словам, создание моделей более чем с 32 ядрами не было бы возможным без перехода на многокристальную компоновку, да и в производительности такие процессоры уступали бы собранным из чиплетов. Примерная экономия себестоимости при переходе на чиплеты достигает двукратного размера.

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Источник изображения: PC Watch Impress

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В настольном сегменте эта выгода даже больше, если ориентироваться на 16-ядерную модель Ryzen. Правда, в случае с восьмиядерным процессором выгода не так сильно выражена. Умалчивает AMD лишь об обратном примере – в случае с мобильными 7-нм процессорами Renoir ей оказалось выгоднее использовать монолитный кристалл, поскольку составной повысил бы уровень энергопотребления, что критично для ноутбуков. По схожей причине AMD отказалась от реализации поддержки PCI Express 4.0 в текущем поколении мобильных процессоров. Кроме того, выделенный из кристалла логики ввода-вывода настольных процессоров Ryzen чипсет AMD X570 тоже получился достаточно горячим, производителям материнских плат пришлось предусматривать для него активное охлаждение.