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Intel объяснила, через какие этапы проходит процессор при создании

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Довольно часто в новостях нам приходится упоминать различные нюансы литографического техпроцесса, но только сейчас компания Intel выложила на своём канале познавательный анимационный ролик, который доступными словами и иллюстрациями повествует об этапах создания современного центрального процессора.

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Источник видео: YouTube, Intel Newsroom

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Начнём с того, что современный процессор может иметь более тридцати слоёв кремния.

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Источник изображения: YouTube, Intel Newsroom

Для их экспозиции на литографическом оборудовании может потребоваться более пятидесяти фотомасок.

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Источник изображения: YouTube, Intel Newsroom

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В целом, Intel разбивает процесс создания центральных процессоров на шесть основных этапов: разработку, создание масок, изготовление, сортировку и обработку кристаллов, сборку и тестирование процессоров, а также их распределение по складам.

Источник изображения: YouTube, Intel Newsroom

Почему такой ролик появился сейчас, объяснять не берёмся. Возможно, Intel решила с его помощью объяснить, что производство процессоров – не такой простой вид деятельности, и бороться с дефицитом достаточно сложно.

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Теги

intel литографическое производство полупроводники
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