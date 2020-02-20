Intel объяснила, через какие этапы проходит процессор при создании
Довольно часто в новостях нам приходится упоминать различные нюансы литографического техпроцесса, но только сейчас компания Intel выложила на своём канале познавательный анимационный ролик, который доступными словами и иллюстрациями повествует об этапах создания современного центрального процессора.
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рекламаНачнём с того, что современный процессор может иметь более тридцати слоёв кремния.
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Для их экспозиции на литографическом оборудовании может потребоваться более пятидесяти фотомасок.
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В целом, Intel разбивает процесс создания центральных процессоров на шесть основных этапов: разработку, создание масок, изготовление, сортировку и обработку кристаллов, сборку и тестирование процессоров, а также их распределение по складам.
Почему такой ролик появился сейчас, объяснять не берёмся. Возможно, Intel решила с его помощью объяснить, что производство процессоров – не такой простой вид деятельности, и бороться с дефицитом достаточно сложно.
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