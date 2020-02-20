В семействе Comet Lake-S будут модели без встроенной графики
Чилийское издание Informatica Cero, которое славится своими достоверными утечками о планах разработчиков процессоров на будущее, поделилось очередной важной информацией о намерениях компании Intel. Не уточняя сроков анонса подобных процессоров, источник заявил, что в семействе Comet Lake-S тоже будут модели с литерой «F», символизирующей отсутствие работоспособной графической подсистемы.
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рекламаСудя по данным источника, от обычных моделей Comet Lake-S они будут отличаться только неспособностью задействовать встроенную графику. Свободным множителем будут наделены процессоры Core i9-10900KF, Core i7-10700KF и Core i5-10600KF. Для всех трёх TDP установлен на уровне 125 Вт. Предельная частота старших десятиядерных процессоров составит 5.3 ГГц.
Процессоры Core i9-10900F, Core i7-10700F и Core i5-10400F свободного множителя будут лишены, но их уровень TDP не превысит 65 Вт, хотя старшая модель с десятью ядрами и сможет автоматически повышать частоту одного из ядер до 5.2 ГГц при наличии адекватного охлаждения.
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