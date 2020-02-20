Известный японский исследователь KOMACHI ENSAKA поделился очередным снимком экрана служебного раздела сайта Intel для разработчиков, в котором они получают необходимую для своей деятельности документацию.

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Источник изображения: Twitter, Komachi Ensaka

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На этот раз в поле зрение японского «детектива» попали цифровые проекты материнских плат для 10-нм процессоров Tiger Lake-H, которые станут основой для игровых ноутбуков во втором полугодии. Напомним, процессоры этого семейства сочетают новую архитектуру Willow Cove со встроенной графикой серии Intel Xe (Gen 12). Количество вычислительных ядер будет ограничено четырьмя, но здесь у Intel есть «поддержка старших» в виде процессоров Comet Lake-H.