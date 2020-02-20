Публикация квартального отчёта NVIDIA не стала единственным фактором, подогревающим интерес инвестора к акциям компании. Как отмечает ресурс Seeking Alpha, новым толчком послужило признание аналитиками Bernstein дополнительного потенциала роста курса акций компании. По их мнению, он может подняться до $360.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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За минувшие сутки акции NVIDIA обновили курсовой максимум не только за предыдущие 52 недели, но и за всю историю существования компании. В своё время, когда курс акций преодолел отметку в $100, основатель NVIDIA на спор сделал татуировку на плече с логотипом компании. Процедура была болезненной, и от подобных пари он в дальнейшем воздержался, иначе за каждые следующие $100 курсовой стоимости ему бы пришлось расставаться с новым участком чистой кожи.

Уверенности аналитикам Berstein, помимо стабильного спроса в серверном сегменте, придаёт ощущение близости анонса графических процессоров NVIDIA следующего поколения. Они по привычке именуют их Ampere, и утверждают, что те выступят лучше Turing. Аналитики Уолл-стрит положительно оценивают перспективы дальнейшего роста курса акций NVIDIA – по статистике FactSet, в 74% случаев эти ценные бумаги рекомендуются к покупке, в 21% случаев их рекомендуется держать в инвестиционном портфеле.