Редактор сайта WikiChip Fuse со страниц Twitter продолжает делиться первыми впечатлениями от изучения экспонатов мероприятия ISSCC 2020. Ему на глаза попались образцы ускорителей T-Head Hanguang 800, которые компания Alibaba собирается использовать в своих системах искусственного интеллекта. Сразу отметим – изделие предназначается сугубо для «внутреннего использования», в продажу оно поступать не должно.

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Источник изображения: Twitter, David Schor

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По форме и компоновке ускоритель напоминает видеокарту, но в глаза бросается необычное сочетание разъёмов дополнительного питания – восемь и четыре штырька, соответственно. Последний разъём в ряде случаев даже не задействуется, как можно судить по фотографии.

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Источник изображения: Twitter, David Schor

Сам кристалл Hanguang 800 имеет площадь 709 кв.мм, он выпускается по 12-нм технологии. О прочих характеристиках новинки до сих пор было известно не так много. Разработчики лишь утверждали, что по своему быстродействию он способен заменить «десять обычных графических процессоров».