Ускоритель Alibaba выпускается по 12-нм технологии и занимает 709 кв.мм
Редактор сайта WikiChip Fuse со страниц Twitter продолжает делиться первыми впечатлениями от изучения экспонатов мероприятия ISSCC 2020. Ему на глаза попались образцы ускорителей T-Head Hanguang 800, которые компания Alibaba собирается использовать в своих системах искусственного интеллекта. Сразу отметим – изделие предназначается сугубо для «внутреннего использования», в продажу оно поступать не должно.
реклама
рекламаПо форме и компоновке ускоритель напоминает видеокарту, но в глаза бросается необычное сочетание разъёмов дополнительного питания – восемь и четыре штырька, соответственно. Последний разъём в ряде случаев даже не задействуется, как можно судить по фотографии.
реклама
Сам кристалл Hanguang 800 имеет площадь 709 кв.мм, он выпускается по 12-нм технологии. О прочих характеристиках новинки до сих пор было известно не так много. Разработчики лишь утверждали, что по своему быстродействию он способен заменить «десять обычных графических процессоров».
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила