Новая видеокарта AMD прошла регистрацию в Южной Корее
Квартальная отчётная конференция AMD позволила понять, что в этом году компания намеревается представить графические решения с архитектурой RDNA 2, и среди них может оказаться флагманский продукт – так называемый «большой Navi». Последний глава AMD пообещала представить в текущем году ещё раньше, на январской выставке CES 2020. На этом фоне закономерным выглядит интерес японских блогеров к новой записи в базе данных корейского регулятора RRA.
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рекламаТаинственный продукт с маркировкой вида 102-D30201, по всей видимости, является инженерным образцом какой-то новой видеокарты AMD. Тут же упоминается маркировка ближайшей доступной модификации – 102-D30202. Скорее всего, эти видеокарты расположатся в иерархии продукции AMD выше Radeon RX 5700 XT, но достоверно судить об этом по обрывочной информации нельзя.
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