Новый военный суперкомпьютер объединит AMD EPYC и NVIDIA Volta
С сегменте суперкомпьютерных систем AMD одерживает над Intel победу за победой, привлекая бюджеты всё более крупных заказчиков. Как сообщает издание HPC Wire, суперкомпьютер Cray Shasta совокупной производительностью 12,8 петафлопс разместится в одном из вычислительных центров ВМС США на юге штата Миссисипи.
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рекламаВ его состав войдут 290 304 процессора AMD EPYC серии 7002 и 112 ускорителей вычислений NVIDIA Tesla V100 семейства Volta. Ёмкость дисковых накопителей достигнет 14 петабайт, объём оперативной памяти – 590 терабайт. Кроме того, один петабайт данных хранится на твердотельных накопителях с поддержкой протокола NVMe. Систему введут в строй в начале 2021 фискального года, она войдёт в число 25 самых производительных в мире. Она будет первой из внедряемых американским оборонным ведомством в рамках программы модернизации вычислительной инфраструктуры, способной преодолеть планку в 10 петафлопс.
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