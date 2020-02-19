Уже второй раз с ноября прошлого года агентство Bloomberg сообщает о намерениях Intel найти покупателя на свой бизнес по разработке телекоммуникационных решений для потребительского сектора. Конкурентами корпорации в этом сегменте рынка остаются Qualcomm и Broadcom, но в их сторону она в данной ситуации не смотрит.

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Источник изображения: ExtremeTech

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По словам источника, потенциальным покупателем является калифорнийская компания MaxLinear, занимающаяся разработкой телекоммуникационных решений. Сумма возможной сделки не разглашается, но следует учитывать, что капитализация самой MaxLinear не превышает $1,3 млрд, и привлечь большие суммы под сделку с Intel ей будет не так просто.