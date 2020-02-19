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Mellanox будет себя прекрасно чувствовать и без сделки с NVIDIA

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Пока представители NVIDIA только выражают надежду на одобрение сделки с Mellanox китайскими антимонопольными органами в начале текущего года, но она уже затянулась относительно первоначальных сроков. Эксперты Susquehanna считают, что для инвесторов Mellanox любой исход будет благоприятным. Даже если сделка развалится, в долгосрочной перспективе акции компании поднимутся в цене до $160 за штуку.

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Источник изображения: Mellanox Technologies

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Если одобрение будет получено до десятого июня, то стоимость акции Mellanox достигнет $125 за штуку. Существует и третий вариант – если продавца не устроят текущие условия, цена будет увеличена, и тогда одна акция Mellanox подорожает до $145. Соответственно, до этого уровня Susquehanna и поднимает свой прогноз по курсовой стоимости этих ценных бумаг.

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