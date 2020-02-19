Охладитель be quiet! Shadow Rock 3 стал легче и производительнее предшественника
С третьего марта в продажу поступит процессорный охладитель be quiet! Shadow Rock 3, который компания демонстрировала ещё на CES 2020 в начале января. Производитель уделил в пресс-релизе особое внимание тем изменениям, которые произошли по сравнению с кулером модели Shadow Rock 2.
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рекламаРадиатор башенного типа имеет несимметричную компоновку: пластины радиатора на тепловых трубках отнесены к задней стенке системного блока, чтобы не перекрывать пространство над модулями памяти.
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Четыре тепловые трубки диаметром 8 мм уступили место пяти трубкам диаметром 6 мм с технологией прямого контакта. Сам радиатор уменьшил количество алюминиевых рёбер с 51 до 30 штук, расстояние между ними увеличилось. Всё это позволило уменьшит массу конструкции с 1120 до 716 г.
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Вентилятор Shadow Wings типоразмера 120 мм имеет функцию ШИМ-управления, его максимальная частота вращения – 1600 об/мин, предельный уровень шума – 24,4 дБ(А). На радиаторе он крепится при помощи проволочной скобы. С противоположной стороны радиатора можно разместить дополнительный вентилятор.
Крепление основания радиатора к материнской плате осуществляется при помощи специальных скобок и комплектной отвёртки, которая вставляется в сквозное отверстие в верхней части радиатора. Обеспечена совместимость даже с LGA 1200, а вот Socket TR4 и Socket sTRX4 в списке не фигурируют. Охладитель способен справиться с 190 Вт тепловой мощности. В продажу он поступит в марте по цене 50 долларов США или 50 евро, в зависимости от региона.
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