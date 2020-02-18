MSI получила три премии iF Design Award 2020
Тайваньский гигант Micro-Star International (MSI), который является ведущим производителем компьютерного оборудования, объявил о получении сразу трёх премий в рамках международного конкурса iF Design Award. Лауреатами стали два корпуса для настольных ПК и один ноутбук. Об этом сообщил Сэм Черн, вице-президент по маркетингу компании из Тайваня.
Геймерский лэптоп, получивший награду, называется MSI GS66 Stealth. Он представляет линейку ультрапортативных решений с мощной начинкой. Ноутбук отличается сдержанным дизайном и эффективной системой охлаждения, призванной остудить пыл центрального процессора. СО включает трио вентиляторов с ультратонкими лопастями.
MSI GS66 Stealth доступен в модификации с дисплеем, частота обновления которого составляет 300 Гц. Вопросами питания в лэптопе занимается аккумулятор ёмкостью 99,9 Вт*ч, который способен обеспечить высокий уровень работы без подзарядки.
Вторую награду получил игровой компьютерный корпус MSI MPG Sekira 500X. Это инновационное и многофункциональное решение для игровых систем. Закалённое стекло по бокам обеспечивает защиту и удобный доступ к компонентам персонального компьютера в случае необходимости апгрейда аппаратного обеспечения. Конструкция также может похвастаться съёмной монтажной пластиной для радиатора системы жидкостного охлаждения с местом под три вентилятора.
Наконец, третьей премии удостоился универсальный корпус MSI MPG Sekira 500G. Он был создан с прицелом на сборку не только игровых, но и профессиональных станций.
MSI MPG Sekira 500G предоставляет пользователям возможность без проблем собрать производительную конфигурацию в формате Full-Tower. В корпус можно установить различные материнские платы и системы водяного охлаждения.
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