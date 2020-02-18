Компания Intel объявила о намерениях начать поставки процессоров Tiger Lake для ноутбуков ко второму полугодию ещё в начале года, но не вдавалась в подробности по поводу их ассортимента. Поскольку подготовка к полноценному рыночному дебюту уже началась, в коде открытого программного обеспечения эти процессоры тоже упоминаются. Например, ресурс GitHub даже указывает на внедрение поддержки версий Tiger Lake-U с двумя вычислительными ядрами.

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Источник изображения: GitHub

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Процессоры Tiger Lake-Y с более низким энергопотреблением тоже будут представлены, но конфигурация их ядер в данном контексте не уточняется. Указанному семейству процессоров достанется графика Intel Xe (Gen 12) и архитектура вычислительных ядер Willow Cove, не говоря уже о более совершенной версии 10-нм технологии производства по сравнению с Ice Lake.