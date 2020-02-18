Информационные агентства Reuters и Bloomberg вслед за The Wall Street Journal сообщают, что в недрах американского правительства вызревает план по усилению контроля над экспортом критических для национальной безопасности технологий. Если оставить в стороне вопрос поставок реактивных двигателей General Electric в Китай, то речь пойдёт о новых способах влияния США на китайскую компанию Huawei Technologies.

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Источник изображения: Barron’s

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Подразумевается, что американские власти не только снизят с 25% до 10% максимально допустимое содержание «ноу-хау из США» в экспортируемых для нужд Huawei продуктах и услугах, но и запретят без уведомления выпускать полупроводниковые изделия для Huawei по всему миру, если для этого используется технологическое оборудование американского происхождения. Надо сказать, что таковое применяется даже на предприятиях в КНР, обслуживающих сугубо местный рынок, поэтому обойти данный запрет вряд ли удастся. По сути, даже TSMC лишится возможности выпускать процессоры для HiSilicon, если не удосужится получить специальную лицензию американских властей. Подобные меры усилят недовольство торговой политикой США в рядах её союзников по всему миру. Слушания по этому плану пройдут до конца месяца, конкретных решений пока никто не принимал.