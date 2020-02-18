AMD пытается обновить рекорд Cinebench R20 при помощи Ryzen Threadripper 3990X
В первый день продаж процессора Ryzen Threadripper 3990X на вершине рейтинга Cinebench R20 с результатом 39 518 баллов обосновался американский энтузиаст Splave, использующий инженерный образец этой модели. Под жидким азотом частоту процессора удалось поднять до 5306 МГц.
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рекламаКак сообщает один из представителей сайта WikiChip Fuse, на ISSCC 2020 компания AMD собрала «придворных оверклокеров» для обновления данного рекорда.
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На момент публикации процессору Ryzen Threadripper 3990X удалось поднять частоту до 5.1 ГГц, в тесте Cinebench R20 при этом был продемонстрирован результат в 38 130 баллов. Формально, это соответствует второму месту, но итоги эксперимента пока не зарегистрированы на HWBot.
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