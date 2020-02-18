К середине года Intel должна развернуть массовые поставки 10-нм процессоров Tiger Lake, чтобы во втором полугодии в продаже появились готовые ноутбуки на их основе. Представители Intel при этом не скрывают, что доля 10-нм продуктов в производственной программе компании в этом году не будет значительной. Всё это не мешает распространению комплектов для разработчиков, которые сейчас носят статус бета-версии.

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Источник изображения: портал ЕЭК

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Что входит в состав такого комплекта, досконально неизвестно, но к пересечению российской границы он уже готов. По сути, ассортимент таких наборов не ограничивается единственным наименованием, хотя различия в маркировке и не позволяют определить, чем они друг от друга отличаются технически.