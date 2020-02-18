Аналитическое агентство TrendForce попыталось обновить прогноз по степени влияния вспышки коронавируса на различные сферы экономики, оперируя данными по состоянию на 14 февраля. Прогноз исходит из того, что к концу марта распространение коронавируса удастся взять под контроль. Кроме того, в марте всё равно завершается квартал, как и сам интервал прогнозирования.

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Источник изображения: TrendForce

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Больше всего от коронавируса пострадает спрос на автомобили и объёмы их производства в Китае. На местном рынке их продажи сократятся в последовательном сравнении на 25-30%, в глобальном масштабе – на 14%, но это будет самое заметное сокращение за последние годы.

Объёмы поставок ноутбуков сократятся примерно на 12-14%. Объёмы производства смартфонов достигнут пятилетнего минимума, сократившись на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объёмы поставок игровых консолей сократятся примерно на 10%, но если ситуацию с коронавирусом не удастся стабилизировать к концу марта, то она может оказать влияние на производство консолей нового поколения, которое должно начаться во втором квартале. Выпуск носимых устройств тоже пострадает заметно, прогноз по количеству выпущенных изделий сокращён на 16%.

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Примечательно, что производство полупроводниковой продукции не особо пострадает в силу своей высокой автоматизации. К бенефециарам ситуации можно отнести производителей серверных компонентов, поскольку спрос на услуги «облачных» сервисов в Китае в условиях карантина заметно вырос.