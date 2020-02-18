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Apple поняла, что не осилит в этом квартале $63 млрд выручки

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Компания Apple нашла в себе мужество признать, что опубликованный в конце января прогноз на текущий фискальный квартал придётся пересмотреть в сторону снижения, хотя и не назвала новых целевых показателей. Двадцать восьмого января она была убеждена, что заработает в текущем квартале от $63 млрд до $67 млрд. Теперь становится очевидно, что этим планам помешает вспышка коронавируса.

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Источник изображения: Axios

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Во-первых, предприятия по сборке iPhone на территории Китая не возобновили работу в нормальном режиме, и это скажется на количестве доступных в квартале готовых смартфонов данной марки. Во-вторых, спрос на продукцию Apple в самом Китае тоже сократился, хотя в глобальном масштабе подобных тенденций компания пока не видит. Как сильно пострадает выручка Apple, не уточняется, подробности планируется огласить в апреле на отчётном мероприятии.

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