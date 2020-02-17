Эксперты DigiTimes Research пересмотрели свой собственный прогноз по снижению объёмов поставок ноутбуков в сторону ухудшения. Ранее они ожидали, что на фоне вспышки коронавируса объёмы поставок ноутбуков, чьё производство на 90% сосредоточено на территории КНР, в текущем квартале сократятся на 17% в последовательном сравнении.

реклама

Источник изображения: Shutterstock

реклама

Масштабы влияния коронавируса теперь стали более заметными. Предприятия в Китае вряд ли смогут до конца квартала выйти на более чем 30-процентную мощность, сохраняются сложности с логистикой не только компонентов, но и готовой продукции. Интересно, что исконно китайские контрактные производители ноутбуков получили преимущество по сравнению с тайваньскими конкурентами, так как они привлекают на работу окрестных жителей, а не привозят их издалека. Правда, Compal в этом случае находится в более выгодном положении по сравнению с другими тайваньскими производителями, располагающими предприятиями в Китае.

Эксперты теперь считают, что по итогам текущего квартала мировые объёмы поставок ноутбуков сократятся на 29-36% в последовательном сравнении. Безусловно, на показателях выручки производителей это скажется незамедлительно, хотя первое полугодие и не является сезоном высокого спроса на мобильные ПК.