Не все союзники США готовы поддерживать это государство в технологическом противостоянии с КНР с использованием политических инструментов. Великобритания, например, недавно допустила Huawei к созданию национальных сетей передачи данных пятого поколения. Некоммерческая организация RISC-V Foundation недавно объявила о переносе своей штаб-квартиры из Делавэра в Швейцарию, чтобы исключить влияние американских властей на свою деятельность. Опрошенные изданием Asia Times аналитики считают, что у китайских компаний достаточно ресурсов, чтобы вытеснить американских конкурентов с азиатского рынка без применения политических мер.

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Источник изображения: Huawei

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В своих расчётах эксперты исходят из предположения о том, что выручка NVIDIA и Qualcomm в значительной степени зависит от китайского рынка. Если Huawei снизит цены на свои процессоры на 30%, то Qualcomm и NVIDIA достаточно быстро потеряют азиатский рынок компонентов для смартфонов и систем искусственного интеллекта. Авторы прогноза верят, что специализированные процессоры HiSilicon Ascend способны составить конкуренцию графическим процессорам NVIDIA в серверном сегменте азиатского рынка.

Такой ценовой манёвр, как считает источник, достаточно быстро поставит на колени некоторые американские компании – полтора года продержится NVIDIA, а Qualcomm протянет пару лет. После этого прибыль компаний упадёт катастрофически, и без выручки с китайского рынка они уже не смогут финансировать свои разработки в нужном объёме.