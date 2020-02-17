Компания AMD после некоторого затишья, последовавшего за выходом процессора Ryzen Threadripper 3990, бросилась готовить локализованные маркетинговые материалы для его продвижения на рынок. Русский язык не стал исключением, и теперь мы можем узнать из официальных баннеров, что Ryzen Threadripper 3990X – лучший процессор для рабочих станций.

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Источник изображения: AMD

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Если изучить сноску к подобным материалам, то становится ясно, что речь идёт только о приложении Cinebench R20, а со стороны Intel в тестировании участвовали Core i9-9980XE и Core i9-10980XE. Что ж, по крайней мере, про последний не забыли при проведении тестов в конце декабря.