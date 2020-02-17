Ryzen Threadripper 3990X – самый быстрый процессор для рабочих станций по версии AMD
Компания AMD после некоторого затишья, последовавшего за выходом процессора Ryzen Threadripper 3990, бросилась готовить локализованные маркетинговые материалы для его продвижения на рынок. Русский язык не стал исключением, и теперь мы можем узнать из официальных баннеров, что Ryzen Threadripper 3990X – лучший процессор для рабочих станций.
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рекламаЕсли изучить сноску к подобным материалам, то становится ясно, что речь идёт только о приложении Cinebench R20, а со стороны Intel в тестировании участвовали Core i9-9980XE и Core i9-10980XE. Что ж, по крайней мере, про последний не забыли при проведении тестов в конце декабря.
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