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Ryzen Threadripper 3990X – самый быстрый процессор для рабочих станций по версии AMD

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Компания AMD после некоторого затишья, последовавшего за выходом процессора Ryzen Threadripper 3990, бросилась готовить локализованные маркетинговые материалы для его продвижения на рынок. Русский язык не стал исключением, и теперь мы можем узнать из официальных баннеров, что Ryzen Threadripper 3990X – лучший процессор для рабочих станций.

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Источник изображения: AMD

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Если изучить сноску к подобным материалам, то становится ясно, что речь идёт только о приложении Cinebench R20, а со стороны Intel в тестировании участвовали Core i9-9980XE и Core i9-10980XE. Что ж, по крайней мере, про последний не забыли при проведении тестов в конце декабря.

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Ацкий Сотона
09:12
Это не наброс , а каминг аут , человек стесняется прямо писать - что он дол**ёб , а так написал и сразу всем ясно - дол**ёб .
Ryzen Threadripper 3990X – самый быстрый процессор для рабочих станций по версии AMD
Ацкий Сотона
09:09
4 сиона сотрутся в пыль , которую и будут глотать - из под 3990 .
Ryzen Threadripper 3990X – самый быстрый процессор для рабочих станций по версии AMD
Ты нищий амудодятел
09:08
В яндексе себя ищи
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peppery
09:07
Да это наброс, чего ты ведешься-то так.
Ryzen Threadripper 3990X – самый быстрый процессор для рабочих станций по версии AMD
Ацкий Сотона
09:06
ti лучше , а то и вовсе Титан - надо ждать .
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