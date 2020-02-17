Компания AMD имеет богатые традиции распространения сувенирной продукции со своим логотипом, они особенно сильны в азиатском регионе, но и NVIDIA была замечена в распространении витаминов и тортов в рамках специализированных маркетинговых программ. Теперь на страницах Reddit замечена фотографии упаковки с мужскими носками, ярлыки на которых несут логотип NVIDIA.

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Источник изображения: Reddit, ML Gaben

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В комплект входят шесть пар разного цвета, наклейка на арабском гласит, что изделия имеют антибактериальную пропитку, препятствующую распространению запаха пота. Кем и для каких целей был создан такой набор, не уточняется, но обсуждение версий способно затянуть обладателей большого запаса свободного времени.