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Другое

Февральский сувенир: носки с логотипом NVIDIA

2
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Компания AMD имеет богатые традиции распространения сувенирной продукции со своим логотипом, они особенно сильны в азиатском регионе, но и NVIDIA была замечена в распространении витаминов и тортов в рамках специализированных маркетинговых программ. Теперь на страницах Reddit замечена фотографии упаковки с мужскими носками, ярлыки на которых несут логотип NVIDIA.

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Источник изображения: Reddit, ML Gaben

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В комплект входят шесть пар разного цвета, наклейка на арабском гласит, что изделия имеют антибактериальную пропитку, препятствующую распространению запаха пота. Кем и для каких целей был создан такой набор, не уточняется, но обсуждение версий способно затянуть обладателей большого запаса свободного времени.

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Tin Terner
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Crash
07:36
Драйвера в комплекте идут? 🤣
Февральский сувенир: носки с логотипом NVIDIA
Beta Version
07:35
Я юзаю два основных скила, один дополнительный, три бафа, два срабатывающих, одну ауру. И чем дрочильня ПоЕ отличается от любой другой диаблойдной дрочильни, хоть той же Диаблы?
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FallAlex
07:35
Блин я долго держался. Автор ты дебил? Ты название сайта вообще видел, в котором пишешь статью. Какую эстетическую ценность ты описываешь??? У оперативы Карл! У оперативы на оверском сайте!!!
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07:26
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Игорь Бурцев
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да ты дурачек по ходу, специально решил проверить твою теорию идиотизма, вот только у интеловодов тоже амд
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kaissa
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Reivne
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