С момента поступления Ryzen Threadripper 3990X прошло достаточно времени, чтобы AMD назначила «вероятного противника» этому 64-ядерному процессору в своих маркетинговых материалах. Самое интересное, что им оказался 28-ядерный Xeon W-3275 семейства Cascade Lake, которому даже не положен свободный множитель. Выбор такого конкурента, по всей видимости, обусловлен позиционированием в сегменте рабочих станций и ценой $4449 за штуку, которая на $459 выше стоимости самого Ryzen Threadripper 3990X.

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Источник изображения: AMD

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AMD в своих маркетинговых материалах «с порога» предупреждает, что противопоставление с конкурирующими процессорами делалось не на основе относительной производительности.

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Источник изображения: AMD

Соперником 32-ядерного Ryzen Threadripper 3970X считается Intel Core i9-10980XE, но AMD не стесняется упоминать и более зрелый процессор Core i9-7980XE при сравнении некоторых характеристик.

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Источник изображения: AMD

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Для специалистов по продажам даже составлен «фоторобот покупателя» Ryzen Threadripper 3990X.

Источник изображения: AMD

Если работа со сложными визуальными эффектами и видео не является вашей повседневной работой, то нужно хотя бы активно заниматься компиляцией приложений в среде виртуализации, чтобы оправдать приобретение Ryzen Threadripper 3990X в глазах AMD.