На квартальной отчётной конференции руководство Intel не стало обсуждать слухи о грядущих сокращениях, но они регулярно возникали с начала текущего года. Теперь издание ABC Arizona сообщает, что в штаб-квартире корпорации, которая располагается в Санта-Кларе, тоже пройдут кадровые чистки. Во всяком случае, Intel уже уведомила профильное ведомство Калифорнии о сокращении 128 сотрудников в этом городе. По факту, эти люди потеряют работу только 31 марта, но подать документы Intel вынуждена уже сейчас.

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Источник изображения: Getty Images

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По словам источника, реструктуризация подразделений Intel неизбежно приведёт к сокращениям, поскольку под руководством Роберта Суона (Robert Swan) компания вынуждена отказаться от некоторых проектов, которые теперь не находятся в приоритете. По всей так называемой Кремниевой долине у Intel распределено примерно 8400 сотрудников, поэтому пока сокращения нельзя назвать масштабными, но если уж они дошли до головных структур, то это может указывать на серьёзную реструктуризацию.