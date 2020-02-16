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NVIDIA пока не удаётся перекрыть рекорды криптовалютной выручки

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Коллеги с сайта 3DCenter с характерной немецкой дотошностью систематизируют финансовую статистику NVIDIA уже не первое десятилетие, что позволяет отследить динамику изменения выручки и прибыли этой компании на достаточно длительном интервале.

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Источник изображения: 3DCenter

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Начать следует с того, что эра почти гарантированной безубыточности для NVIDIA началась где-то во второй половине 2015 года, поскольку до этого операционная прибыль не всегда заменяла понятие «операционные убытки» в квартальных отчётах. Если обратиться к более близким временам, то становится ясно: рекорды выручки эпохи криптовалютного бума NVIDIA пока перекрыть не готова, но отслеживается явная способность сделать это в ближайшее время. Похоже, компания установила для себя новую «нижнюю планку» по квартальной выручке – не менее $3 млрд.

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