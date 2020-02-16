Давно известно, что 32-нм процессоры AMD серии FX играючи преодолевают частоту 8 ГГц при использовании жидкого азота. По этой причине разгон таких процессоров до 7.0 ГГц не позволяет предвкушать обновление рекордов, поскольку за время существования данного семейства статистика накопилась достаточно представительная. И всё же, британскому энтузиасту Matt26LFC удалось именно в окрестностях этого частотного рубежа получить новые модельные рекорды. В wPrime 32M он занял первое место с результатом 4,531 секунды.

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Источник изображения: HWBot, Matt26LFC

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Процессор AMD FX-8150 для этого пришлось разогнать до 7050 МГц при помощи жидкого азота в материнской плате Asus ROG Crosshair V Formula. В модельном зачёте процессор стал лучшим.

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Источник изображения: HWBot, Matt26LFC

В тесте wPrime 1024M процессор занял третье место с результатом 2 минуты 21,625 секунды при частоте 7020 МГц.