AMD FX-8150 на частоте 7050 МГц освежил пару рекордов
Давно известно, что 32-нм процессоры AMD серии FX играючи преодолевают частоту 8 ГГц при использовании жидкого азота. По этой причине разгон таких процессоров до 7.0 ГГц не позволяет предвкушать обновление рекордов, поскольку за время существования данного семейства статистика накопилась достаточно представительная. И всё же, британскому энтузиасту Matt26LFC удалось именно в окрестностях этого частотного рубежа получить новые модельные рекорды. В wPrime 32M он занял первое место с результатом 4,531 секунды.
реклама
рекламаПроцессор AMD FX-8150 для этого пришлось разогнать до 7050 МГц при помощи жидкого азота в материнской плате Asus ROG Crosshair V Formula. В модельном зачёте процессор стал лучшим.
реклама
В тесте wPrime 1024M процессор занял третье место с результатом 2 минуты 21,625 секунды при частоте 7020 МГц.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила