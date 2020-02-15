Плата ASRock TRX40 Taichi позволила Ryzen Threadripper 3990X установить пять мировых рекордов
Тайваньская компания ASRock с гордостью сообщает о том, что процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X смог установить несколько мировых рекордов в системе с материнской платой ASRock TRX40 Taichi. Рекорды принадлежат известному оверклокеру по имени Аллен Джолайберсач, более известному как Splave.
Разогнав процессор до 5400,6 МГц, Splave завоевал сразу три золотые медали в дисциплине wPrime – 1024m. Чип американской компании смог стать лучшим в общем зачёте, лучшим среди 64-ядерных решений и лучшим среди процессоров с любым количеством вычислительных ядер/потоков.
Помимо материнской платы ASRock TRX40 Taichi американский оверклокер задействовал оперативную память G.SKILL F4-3800C14-8GTZN и дуэт блоков питания Enermax MaxTytan суммарной мощностью 2500 Вт. Результат разогнанного Ryzen Threadripper 3990X составил 11,541 сек.
Кроме того, Аллен Джолайберсач с помощью жидкого азота добился частоты 5308,08 МГц, и Ryzen Threadripper 3990X установил рекорд бенчмарка Cinebench R20. Результат составил 39 518 «попугаев».
Ещё один рекордный показатель энтузиастом Splave был установлен в программном обеспечении GPUPI for CPU – 1B. Результат процессора Ryzen Threadripper 3990X составил 21,622 сек. Здесь платформа также использовалась вместе с флагманской материнской платой компании ASRock и взяла все три медали.
То же самое процессор повторил в Geekbench 3. В многопоточном режиме чип компании AMD в паре с материнской платой ASRock TRX40 Taichi смог набрать 293 771 балл. В режиме Single-Core программное обеспечение присудило 6749 пунктов.
Следующий рекорд Splave смог установить в HWBot x265 1080p. Ему удалось добиться кадровой частоты 384,389 к/сек.
Наконец, последний рекорд американского энтузиаста касается максимального разгона CPU. Ему удалось повысить частоту Ryzen Threadripper 3990X до отметки 5748,66 МГц, отключив многопоточность.
Отметим, что TRX40 Taichi – материнская плата топового уровня, выпущенная компанией ASRock с прицелом на создателей контента и оверклокеров. Она может похвастаться мощной подсистемой питания из 16 фаз с 90А Dr.MOS & Power Choke. Для обеспечения охлаждения предусмотрена пара радиаторов. Он изготовлены из алюминия и связаны теплотрубкой. Заявленные возможности платы были подтверждены на практике сразу пятью мировыми рекордами. Больше информации о материнской плате ASRock TRX40 Taichi вы сможете найти по этой ссылке.
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