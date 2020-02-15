После квартального отчёта NVIDIA стало ясно, что дела у AMD тоже пойдут в гору
Для аналитиков Уолл-стрит вчерашний квартальный отчёт NVIDIA стал подтверждением начала нового цикла обновления серверного парка – как со стороны крупных игроков «облачной индустрии», так и со стороны вертикально интегрированных систем. В этом контексте оптимизм передался и тем, кто связывает надежды на рост финансовой отдачи с ценными бумагами AMD. Ресурс Barron’s сообщает, что специалисты RBC Capital Markets подняли прогноз по курсу акций AMD с $63 до $66.
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рекламаПо их мнению, демонстрируемый отчётностью NVIDIA подъём на рынке игровых и серверных решений позволит увеличить выручку и компании AMD, поскольку она соответствующие продукты в этом году будет активно предлагать в большом ассортименте. Достаточно вспомнить скорый выход новых игровых консолей Sony и Microsoft. Даже коронавирус вряд ли повлияет на рост выручки AMD в этом году, как считают авторы прогноза. Они добавляют, что компания сделала верные ставки, которые сыграют ей на руку в ближайшие 12 месяцев и более отдалённом будущем.
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