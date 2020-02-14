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Глава NVIDIA объяснил, почему центральные процессоры будут становиться дороже и прожорливее

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На квартальной конференции NVIDIA глава и основатель компании не раз подчёркивал, какое значение графические процессоры имеют для дальнейшего развития всех вычислительных систем. В это русло разговор регулярно переходил в контексте обсуждения успехов NVIDIA на серверном направлении – выручка в прошлом квартале достигла рекордного значения.

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Источник изображения: NVIDIA

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По словам Дженсена Хуана (Jen-Hsun Huang), масштабирование производительности центральных процессоров давно замедлилось. Чтобы поднять быстродействие, приходится либо увеличивать площадь кристалла и себестоимость, либо повышать энергопотреблением. Нередко оба явления наблюдаются одновременно. Теперь адекватный прирост вычислительного быстродействия будет осуществляться только через графические процессоры.

Не верит глава NVIDIA и в перспективы ускорителей вычислений с фиксированными функциональными возможностями. Графический процессор за счёт гибкого программного обеспечения в этом смысле является более разумным вложением средств. Кроме того, он обеспечивает гораздо более высокое разнообразие сопутствующего ПО.

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